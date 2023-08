Belen Rodriguez, frecciatina social a Stefano De Martino: tradimento confermato?

Nel corso di queste settimane, il gossip su Belen Rodriguez si è fatto sempre più rovente a causa della presunta crisi con Stefano De Martino e successivamente a seguito degli scatti pubblicati da Chi magazine assieme a Elio Lorenzoni. In poche settimane, i due sono passati dall’essere la coppia più affiatata sui social a quella più fredda. Non solo, nelle ultime ore la showgirl argentina ha pubblicato quella che sembra una vera e propria frecciatina social all’ex compagno.

Le ultime indiscrezioni

Dopo essere stata in silenzio al centro del gossip per settimane, ecco che Belen Rodriguez pubblica sui social un carosello di immagini criptiche per spiegare la sua situazione sentimentale. In tanti hanno cercato di dare la loro versione e tra insulti e congetture, un commento ha catturato l’attenzione della showgirl.

“Praticamente è tutta una fuffa mediatica che costruiscono ogni volta che lei respira non so se riuscite a capire il senso delle foto..@belenrodriguezreal io ho capito” scrive una follower aggiungendo un cuoricino destinato alla showgirl. Tra tutti quei commenti, l’utente in questione ha ricevuto una risposta da parte di Belu: “Ecco che si ragiona”.

Corna confermate?

Tuttavia, le ultime dichiarazioni stonano con quanto avvenuto nelle ultime ore. Belen, infatti, ha pubblicato su Instagram un video con dei graziosi cervi che non hanno bisogno di molte spiegazioni. Nel linguaggio trash e social, il cervo è simbolo di tradimento, come insegna anche Temptation Island.

Per questo motivo, in molti credono che questa mossa di Belu sia in realtà una conferma del tradimento subito. Non tutti, però, hanno apprezzato il gesto autoironico della showgirl. “Chi non ha peccato scagli la prima pietra, hai un figlio, dovresti pensare a lui” scrivono alcuni.