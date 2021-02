Belen Rodriguez, frecciatine social a Stefano De Martino?

Belen Rodriguez si sta godendo la sua storia d’amore con Antonino Spinalbese e la sua presunta gravidanza. Tuttavia, secondo i follower, pare che la showgirl argentina ogni tanto mandi delle frecciatine tramite social al suo ex compagno e padre di suo figlio Santiago, Stefano De Martino. Cosa sarà accaduto?

FRECCIATINA A STEFANO DE MARTINO – Belen Rodriguez ha pubblicato su Instagram delle stories assieme alla sua famiglia e al fidanzato Spinalbese. Secondo quanto raccontato dalla showgirl, pare che la mamma Veronica abbia sbagliato nel dare alle figlie l’orario di nascita. Da qui Belen ha fatto una scoperta interessante.

“Finalmente so qual è il mio vero ascendente. Io sono vergine ascendente scorpione e Cecilia è pesci ascendente acquario. Mi piace il mio nuovo ascendente, finora avevo pensato di essere bilancia. Ma lo scorpione è anche vendicativo e la vendetta è un piatto che va servito freddo…” ha dichiarato Belen Rodriguez su Instagram. Questa frase non è passata inosservata e i follower hanno pensato che la showgirl avesse mandato delle frecciatine a Stefano De Martino.

Ma non è finita qui: qualche giorno fa, la stessa Rodriguez ha pubblicato uno scatto con le parole di Tony Montana, protagonista del film Scarface. “Io tutto quello che ho a questo mondo sono due cose, le palle e la parola e le ho sempre mantenute tutte e due – Scarface” ha scritto la donna sui social. Anche in questo caso, i follower si sono fatti delle domande a riguardo.

LA FINE DELLA STORIA CON STEFANO DE MARTINO E LA PRESUNTA GRAVIDANZA – Come ormai saprete, le cause della fine della storia con Stefano De Martino sono ignote. I due non si sono lasciati bene ma non hanno mai spiegato i motivi di tale rottura. Ad oggi, Belen Rodriguez è felice con Antonino Spinalbese. Secondo alcune indiscrezioni, la showgirl sarebbe al quarto mese di gravidanza e aspetterebbe una figlia.