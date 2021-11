Belen Rodriguez, fuga a Napoli: c’è anche Stefano De Martino con lei?

La vita sentimentale di Belen Rodriguez è sicuramente la più chiacchierata del momento. La showgirl argentina, infatti, sembrerebbe in fortissima crisi con Antonino Spinalbese, padre della sua secondogenita Luna Marì, nata pochi mesi fa. Secondo alcune fonti, i due si sarebbero proprio lasciati. Vediamo cosa sta accadendo.

Crisi tra Belen e Antonino: i social confermano

I due erano soliti pubblicare foto e video insieme su Instagram, ma da qualche tempo a questa parte regna il silenzio. Inoltre, entrambi spesso hanno pubblicato delle frasi e foto abbastanza ambigue e che lasciano presagire una crisi nera. Come se non bastasse, impazzano alcune voci su ipotetici flirt della showgirl.

Flirt con Damiano dei Maneskin

In queste ore sui social sta girando un vero e proprio scoop, ma che in ogni caso non trova riscontro e fa acqua da tutte le parti. I più maliziosi vedrebbero la Rodriguez accanto al frontman dei Maneskin, Damiano David. La notizia è francamente assurda, basti pensare che il cantante è legato a Giorgia Soleri ormai da anni. Eppure le voci sembrerebbero difficili da placare.

A Napoli da Stefano De Martino?

I più nostalgici, però, non credono affatto a questi gossip ma sperano in un ritorno di fiamma con Stefano De Martino, padre del primo figlio di Belen, Santiago. La loro è stata una storia travolgente ma è finita già due volte in passato. In queste ore, stando anche ai contenuti pubblicati sui social, Belen si trova a Napoli.

I fan più legati a Stefano De Martino hanno pensato che i due potessero trovarsi insieme. Belen ha pubblicato delle foto in compagnia di Francesco Paolantoni, uno dei comici napoletani amico di De Martino e con il quale collabora da anni. I due si sono visti quindi? Non ci resta che attendere.