Belen Rodriguez, fuga d’amore (e dai paparazzi) per incontrare Elio?

Belen Rodriguez è attualmente uno dei nomi più chiacchierati sui social e sul web e sui giornali. La sua ennesima crisi con Stefano De Martino e la presenza di un nuovo uomo nella sua vita, tale Elio Lorenzoni, la rendono la donna più ricercata dai paparazzi.

Fuga d’amore e dai paparazzi

Stando a quanto riportato da Pipol Gossip su Instagram, pare che la showgirl argentina sia letteralmente fuggita da casa sua nel cuore di Brera per trasferirsi al lussuoso hotel Excelsior Gallia di Milano. Il motivo? Incontrarsi con Elio Lorenzoni e trascorrere del tempo con lui in serenità ma anche sfuggire all’attenzione dei paparazzi che hanno circondato casa sua.

Le foto pubblicate da Chi

Dopo settimane di gossip in fermento, l’ufficialità della crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino ha trovato conferma negli scatti resi noti dal settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Il noto giornale di gossip e spettacolo ha infatti pubblicato delle foto che lasciano poco spazio all’immaginazione: la showgirl argentina in compagnia della sua presunta nuova fiamma.

Come spiega il settimanale, Elio Lorenzoni e Belen Rodriguez hanno partecipato al compleanno di Ignazio Moser, cognato dell’argentina. Una festa molto divertente con tanti invitati tra famiglia e amici. C’erano proprio tutti, tranne Stefano De Martino. Belen, infatti, è arrivata in compagnia dell’imprenditore bergamasco Elio Lorenzoni in atteggiamenti molto intimi. Sguardi, carezze, baci, tutto fa pensare ad una nuova love story.

Stando a quanto riportato dal magazine, alla fine della festa Santiago sarebbe tornato con i nonni mentre la Rodriguez avrebbe lasciato la festa con Luna Marì ed Elio. Solo tre settimane fa, Belu si è mostrata felice e serena con Stefano De Martino in barca nelle Isole Pontine; e con loro anche i due bambini. Cosa sarà accaduto alla coppia? Perché questo brusco allontanamento? E soprattutto, che ruolo ricopre Elio in questa storia? Non ci resta che attendere spiegazioni in merito.