Belen Rodriguez, gelosia in casa Spinalbese: ecco cosa è successo

Belen Rodriguez ultimamente è sempre al centro del gossip. Da quando la donna ha intrapreso una relazione amorosa con Antonino Spinalbese, le pagine di cronaca rosa si sono riempite. Ultimamente si è diffusa una voce circa una seconda gravidanza della showgirl. In queste ore, la Rodriguez è stata protagonista di una scenetta molto divertente.

BELEN A CASA SPINALBESE – Belen Rodriguez sembrerebbe essere particolarmente integrata con la famiglia di Antonino Spinalbese, soprattutto con la sorella minore della quale è molto geloso. A quanto pare, Spinalbese ci tiene a sottolineare di essere particolarmente protettivo nei confronti delle donne che ama, da Belen fino alla sua sorellina.

Durante un pomeriggio passato a bere il tè, Belen Rodriguez ha pubblicato alcune stories sui social assieme alla sorella di Spinalbese. Le ragazze si sono divertite a prenderlo in giro, sottolineando questa sua gelosia. La sorella di Antonino, allora, ha continuato dichiarando: “Pensa quando gli dico che sono incinta”. La faccia del fratello è totalmente cambiata, soprattutto perché Belen è scoppiata in una risata fragorosa.

La scenetta è stata molto comica, tuttavia, alcuni follower ci hanno visto una velata frecciatina e un’indiretta ammissione della gravidanza di Belen. Stando a quanto riportato da giornali e fonti, la donna è incita di cinque mesi e aspetterebbe una bambina. Nonostante le tante conferme, la showgirl sembrerebbe non voler parlare della questione.

E CON STEFANO? – Con Stefano De aretino non ci sono più rapporti, se non civili per la felicità del piccolo Santiago. La donna è stata anche accusata di insensibilità poiché durante la morte della nonna di Stefano, ha pubblicato un post al mare. In tanti non hanno gradito questa mossa.