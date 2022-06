Belen Rodriguez, gli ultimi gossip non piacciono alla showgirl: “Bla bla bla”

Belen Rodriguez non ci sta e replica a modo suo ai recenti gossip circolati su di lei in questo periodo. La showgirl argentina ha pubblicato su Instagram uno scatto inequivocabile, ma cosa sarà accaduto? Vediamo insieme.

Al centro del gossip

Ultimamente Belu è finita al centro del gossip per il suo rapporto con Mediaset. Stando a quanto riportato da Dagospia, la showgirl sarebbe sempre più lontana dall’emittente televisiva per approdare con molta probabilità su Discovery. Progetti che a quanto pare non interferirebbero con Canale 5 e Italia Uno considerando la sua conferma a Tu Sì Que Vales e Le Iene.

Qualcuno però ha ingigantito la questione parlando addirittura di divorzio tra Belen e Mediaset. Ma non è finita qui, perché in questo periodo il suo ex Antonino Spinalbese ha rilasciato una lunga intervista a Chi e ha parlato anche del recente ritorno di fiamma della Rodriguez con Stefano De Martino.

Nello specifico, Antonino ha sottolineato che spera che la cosa tra Belu e Stefano possa andare bene perché adesso ha due bambini piccoli e non può permettersi di sbagliare. I due non hanno più contatti se non per la gestione della piccola Luna Marì che a breve compirà un anno.

La reazione di Belen

La showgirl argentina ha pubblicato uno scatto sui social, un selfie, con la seguente didascalia seguita da un emoji che vomita: “Blablabla, blablabla e ancora blablabla”. Uno scatto che vale più di mille parole.