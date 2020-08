Belen Rodriguez ha copiato Elodie Di Patrizi? Spuntano i dettagli da una foto

A settembre tornerà ad andare in onda ”Tu si que vales” e ci sarà anche Belen Rodriguez. In una foto postata sul web ha lasciato intravedere un abito che indosserà, ma i dettagli non sono passati inosservati al pubblico più attento.

BELEN RODRIGUEZ COPIA ELODIE DI PATRIZI? – I fan, come dicevamo, non hanno potuto non notare che l’abito indossato da Belen era identico a quello di Elodie di Patrizi quando partecipò al Festival di Sanremo con la canzone ”Andromeda”, durante la 70esima edizione.

BELEN E STEFANO DE MARTINO: CALA IL GELO – E’ gelo tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino che sembrano addirittura non parlarsi più. I due si sono visti all’aeroporto e l’incontro ha lasciato tutti senza parole per la freddezza con la quale i due si sono trattati. Nessun cenno, nemmeno un saluto.

BELEN E STEFANO: INCONTRO PER IL PICCOLO SANTIAGO – I due si sono incontrati all’aeroporto per far si che il piccolo Santiago potesse incontrare nuovamente il suo papà. Infatti nel video che è circolato il bambino corre a braccia aperte verso Stefano, che non vedeva l’ora di rivedere. Tra Stefano e Belen non c’è stato nessun gesto di tenerezza o di affetto.

Questo il racconto di quanto è accaduto e che è stato mostrato nel video: “Il 30enne conduttore-ballerino partenopeo si gode l’estate tra un pettegolezzo è l’altro, soprattutto quello riguardante una presunta liaison con Alessia Marcuzzi. La 35enne showgirl argentina invece ha ritrovato una apparente serenità accanto a Gianmaria Antinolfi. Dopo essere stati sorpresi insieme a Capri all’inizio del mese, la scorsa settimana Belen Rodriguez è volata dal manager napoletano in vacanza ad Ibiza”. Come riporta il sito ”KontroKultura”.