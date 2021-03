Belen Rodriguez: i festeggiamenti a casa della sorella, è polemica

La showgirl Belen Rodriguez ha pubblicato delle stories su Instagram nelle quali si mostra intenta a ballare insieme a sua sorella Cecilia Rodriguez in occasione del suo compleanno.

Ha prima di tutto mostrato delle immagini nelle quali c’era suo figlio, il piccolo Santiago, intento a prepara una torta per sua zia Cecilia, sorella di Belen. Ovviamente i festeggiamenti hanno fatto infuriare alcuni fan e sono partite le polemiche da parte del web.

I FESTEGGIAMENTI DI CECILIA E BELEN – E’ stato poi pubblicato anche il menù della cena e nei video successivi viene mostrato come Cecilia spenga le candeline e inizia a ballare in casa con la sorella Belen. Il commento fatto da entrambe ha lasciato i loro seguaci senza parole: “Alla faccia del Covid, abbiamo ballato lo stesso”.

LE CRITICHE DEL WEB – Le battute non sono piaciute molto al web, i cui utenti hanno subito replicato: “Ve ne fregate del Covid, nel giorno della memoria delle vittime”. “Noi a casa e voi festeggiate, ci avete deluso”. Le due ragazze abitano a Milano che attualmente è zona rossa.

Non possiamo però sapere se stiano trascorrendo il lockdown insieme o se si sono incontrate in un secondo momento. Nel caso della prima ipotesi potrebbero essere considerate tranquillamente congiunte e per questo non ci sarebbe alcun tipo di problema.

GLI AUGURI DI IGNAZIO MOSER E CECILIA RODRIGUEZ – Intanto sono stati pubblicati anche gli auguri fatti da Ignazio Moser e da Belen Rodriguez a Cecilia. “Chiederò che mi tolgano due anni sulla carta di identità”, ha esordito Ignazio. Ha poi continuato: “Auguri alla donna che amo, auguri alla donna che mi supporta e soprattutto mi sopporta ogni giorno, auguri alla donna che mi ha insegnato ad amare e che ogni giorno mi ricorda quanto sia bello farlo… auguri alla donna che è entrata nella mia vita come un uragano ma che da quando è arrivata splende sempre il sole… auguri amore mio!”.

Mentre Belen ha scritto:“Feliz cumpleanos piccola mia! Sono fiera della donna che sei diventata! Sei speciale, leale, onesta. Ed è meraviglioso averti nella mia vita! Ti amo”. Insomma parole profonde e commoventi quelle della sorella rivolte alla sua Cecilia, per ora nessuna delle due ha deciso di rispondere alle polemiche, staremo a vedere come si metteranno le cose.