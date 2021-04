Belen Rodriguez, Iannone e Antinolfi: felicemente impegnati

Attualmente in luna di miele con Antonino Spinalbese, Belen Rodriguez si sta godendo qualche giorno di relax. Protagonista spesso del gossip, la showgirl argentina si è spesso trovata al centro dell’attenzione per via delle sue love-story.

Tra i suoi flirt, a far discutere sono stati quelli con Andrea Iannone e Gianmaria Antinolfi. Da quanto trapelato dalle riviste, i due avrebbero definitivamente chiuso il capitolo “Belen”, felici al fianco di altre donne.

LA NUOVA FIAMMA DI IANNONE – Finita la sua storia d’amore con Belen, il pilota di moto GP sembrava aver trovato l’amore al fianco di Giulia De Lellis. Dopo un periodo in cui si vociferava che tra lui e la nota influencer ci fosse aria di crisi, è arrivato l’annuncio della fine della loro relazione.

Dopo il capitolo De Lellis, a Iannone sono stati spesso associati vari flirt. Riguardo ad essi, Andrea non si è però mai sbilanciato più di tanto. Solo ultimamente il motociclista è uscito allo scoperto con una nuova storia. Recentemente ha condiviso una IG Story che lo ritrae al fianco della modella Carmen Victoria Rodriguez.

A confermare questa storia è anche Alfonso Signorini, dove nella rubrica Chicche di Gossip ha ammesso: “ha perso la testa per una ragazza sudamericana che definisce la ‘mi persona favorita’ ”.

ANTINOLFI E L’EX VOLTO DI U&D – Finita definitamente la sua storia con Stefano Del Martino, quest’estate Belen Rodriguez ha infiammato il gossip con il suo flirt con Gianmaria Antinolfi. La storia con l’imprenditore ha avuto vita breve, finita infatti dopo poche settimane.

Come l’argentina, anche l’imprenditore ha voltato pagina. Sempre Signorini ha infatti rivelato che attualmente Gianmaria sta trascorrendo il suo tempo con Soleil Sorge. Ex volto di Uomini e Donne, Soleil è nota per la sua storia con Luca Onestini. Inoltre, per un periodo, l’ex corteggiatrice si è trovata all’interno della famiglia Rodriguez, impegnata con Jeremia, il fratello di Belen.