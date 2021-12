Belen Rodriguez, il commento di Antonino sotto una sua foto: la reazione della showgirl

Da settimane non si fa altro che discutere della love story tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Nonostante i due non abbiano mai commentato i rumors che li vedono separati, sono in tanti a pensare che tra i due sia finita. L’ennesima dimostrazione che la storia tra Belen e Antonino sia giunta al capolinea è la reazione della showgirl ad un commento del forse ex compagno.

LA REZIONE DI BELEN AL COMMENTO DI ANTONINO – Dopo aver trascorso le vacanze insieme ai suoi due figli, Luna Marì e Santiago, Belen si è concessa qualche giorno in montagna. Attualmente la conduttrice di Tu Si Que Vales è con la piccola Luna Marì, la sorella Cecilia, il compagno di quest’ultima Ignazio Moser e l’inseparabile amica Patrizia. Santiago, invece, sta trascorrendo dei giorni con Stefano De Martino, il padre ed ex marito della Rodriguez.

Di Antonino, invece, non c’è alcuna traccia. I due, però, hanno deciso di trascorrere il giorno della vigilia insieme, sicuramente per via della piccola. Da quel giorno in poi, però, sembra che le strade dei due si siano nuovamente divise.

Approfittando di questi giorni di relax, la donna ha deciso di condividere con i follower qualche scatto insieme alla figlia. Una foto in particolare è finita al centro dell’attenzione. L’immagine in questione ritrae la showgirl insieme alla piccola Luna Marì, accompagnata dalla frase: “Io ti renderò libera”.

Sotto il post della showgirl argentina è apparso il commento di Spinalbese: “La pubblicità dei Ringo”. Una frase che sicuramente si riferiva alla diversa carnagione tra mamma e figlia, ma che non è affatto piaciuta alla donna. Belen Rodriguez, infatti, ha prima rimosso il commento del presunto ex compagno, eliminando poco dopo il post incriminato. La reazione della conduttrice non ha fatto altro che confermare le teorie che la vedrebbero nuovamente single.