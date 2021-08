Belen Rodriguez, il dettaglio non sfugge ai fan: il costoso regalo di Antonino

Ancora una volta gli utenti di Instagram hanno dimostrato di avere uno sguardo attento. È il caso di Belen Rodriguez, molto attiva sui social dove non manca di condividere con i fan la sua famiglia e la sua storia d’amore con Antonino Albanese.

L’amore tra i due va a gonfie vele, soprattutto, dopo la nascita di Luna Marì, la prima figlia di Antonino e la seconda di Belen, già mamma di Santiago. Per il lieto evento, il compagno della conduttrice ha voluto farle un regalo molto chiacchierato dai fan.

IL COSTOSO REGALO – Dopo le registrazioni di Tu Si Que Vales, seguitissimo format di Canale 5 che tornerà in onda ad autunno, la Rodriguez si è voluta prendere qualche giorno di relax. Insieme alla famiglia, Belen è partita alla volta dell’isola di Albarella dove risiede in una lussuosa villa. In questi giorni, come mostrato anche dalle IG Stories, la showgirl si sta godendo una breve vacanza.

Come detto prima, la donna non manca mai di condividere con i fan tutto ciò che le accade. Recentemente, quindi, la showgirl argentina ha postato su Instagram una foto che ha fatto parecchio discutere. Si tratta del regalo che Antonino le ha voluto fare in occasione della nascita della bimba, un pensiero abbastanza lussuoso.

Da come mostrato dallo scatto si tratta di una borsa a secchiello in pelle, precisamente una hammock-bag firmata Loewe. Stando a quanto si può vedere dal sito del brand, la borsa è costa 1.450 euro. Un regalo che non rientra di certo nel budget di tutto, da come si legge anche dai commenti lasciati sotto l’immagine.