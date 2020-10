Belen Rodriguez, il gesto inaspettato di Stefano De Martino per il figlio Santiago

Continua la soap opera tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez: i due sono finiti nuovamente al centro del gossip, questa volta per un gesto inaspettato fatto dal ballerino partenopeo nei confronti del figlio Santiago.

UN NUOVO COMPONENTE DELLA FAMIGLIA – Come riportato da Libero, Stefano De Martino ha avuto un’idea geniale per avvicinare ancora di più a sé il figlio avuto con la showgirl argentina. Il quotidiano ha definito il gesto fatto dal conduttore di Made In Sud “un colpo basso” ai danni dell’ex moglie, vediamo perché.

De Martino ha dato il benvenuto ad un nuovo componente della famiglia, un dolcissimo Labrador che inevitabilmente ha fatto impazzire dalla gioia il figlio Santiago. Il cucciolo è stato chiamato Choco che deriva da chocolate, in onore del colore del manto del cane.

Santiago si è subito innamorato di Choco e non vede l’ora di andare dal padre per giocare con lui. Insomma, a Stefano De Martino piace vincere facile, a chi non piacerebbe un cucciolo di cane tutto da accarezzare?

Per ora, non sappiamo come abbia potuto reagire Belen, sicuramente non le fa piacere l’idea di non avere il figlioletto in casa, tutto per lei. Ma siamo anche certi che Santiago voglia molto bene alla showgirl argentina e questo nessun cane potrà mai cambiarlo. Intanto lei si gode la sua frequentazione con Antonio Spinalbese, talentuoso parrucchiere di Milano di dieci anni più giovane, il quale sembrerebbe proprio tenerci a lei.