Belen Rodriguez, il look low cost che ha fatto discutere: prezzo, marca e reazione dei fan

Negli ultimi tempi nel mirino per la sua situazione sentimentale, recentemente Belen Rodriguez ha catturato l’attenzione dei fan per un altro motivo. La donna, infatti, ha sfoggiato un look che, inaspettatamente per gli utenti dei social, era low cost.

IL LOOK DI BELEN – Avvenuto dopo la condivisione di una foto, la Rodriguez si è mostrata con indosso un cappotto oversize grigio, con delle grandi tasche laterali e la chiusura a bottoni. Il capo ha ricevuto non pochi complimenti, tanto che qualcuno ha voluto sapere la marca del suddetto.

A gran sorpresa, la showgirl argentina ha rivelato di aver acquistato il cappotto da Zara. A stupire è che nonostante le grandi disponibilità economiche in suo possesso, la Rodriguez ha preferito optare per una catena d’abbigliamento alla portata di tutti.

Una scelta, quella del look low cost, già fatta in passato dalla donna. In precedenza, infatti, Belen ha sfoggiato un vestitino rosso a pois bianchi che, da quanto rivelato da lei stessa, è stato acquistato in un mercatino.

In entrambi i casi, i fan davanti alla scoperta si sono ampiamente complimentati con la Rodriguez. In molti, infatti, le avevano scritto “Sei grande” o “Una di noi”.

Ma quanto costa il cappotto tanto discusso? Sul sito di Zara il capo è prezzato 99,95 euro. Una cifra che, alla fine, rientra nella disponibilità economica di molti.