Belen Rodriguez, il presunto tradimento di Stefano: la conduttrice fa chiarezza

Dopo un paio d’anni dalla notizia bomba sganciata da Dagospia, Belen Rodriguez ha deciso di fare chiarezza su quanto emerso. Nel 2020 il noto portale di gossip ha parlato di un presunto tradimento di Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi. A parlare del rumors, mettendo fine alle voci, è stata proprio la showgirl argentina.

IL RUMORS DI DAGOSPIA – Nell’estate del 2020 a spiazzare gli amanti del gossip è stato lo scoop lanciato da Dagospia e dal settimanale Oggi. Il rumors in questione ha visto come protagonisti Stefano, Belen e la Marcuzzi:

“A Stefano che adesso frigna, invocando il rispetto dei figli, dite che quel diavoletto di Belen ha scoperto di avere cespuglio di corna in testa grazie alla sua relazione con la Marcuzzi, dall’iPad di lui che lei aveva collegato col suo iPhone. Durante il lockdown Belen stava giocando con l’iPad di Stefano insieme al figlio. Nell’iCloud, la nuvoletta di memoria che collega e sincronizza tutti i dispositivi apple, piovevano in diretta i whatsapp che Alessia stava mandando a De Martino“.

LA SMENTITA – Dopo quasi 2 anni dalla notizia, Belen ha finalmente deciso di mettere fine a questo rumors. Durante le ultime puntate de Le Iene, la conduttrice ha rivelato di essere sicura di essere stata tradita da De Martino, ma di non averlo mai scoperto:

“Se tutti abbiamo avuto il dubbio di essere cornuti? Certo e non soltanto il dubbio aggiungo. Diciamo che non l’ho mai scoperto seriamente“.

Nel corso dei mesi, il tema del tradimento è stato affrontato nel programma. Durante un gioco, infatti, la Rodriguez ha parlato dell’attuale giudice di Amici:

“Questa persona la conosco da più di 11 anni. Penso che sia l’uomo che mi ha fatto soffrire di più. Credo che mi abbia anche tradita a dire la verità. Però voglio essere sincera, questo uomo ha anche sofferto per me, bisogna essere onesti e ammettere. Tra i miei compagni è il più sensuale, andiamo molto d’accordo si certe cose diciamo. Se è anche il più infedele di tutti? Oddio forse sì, non saprei dirti con precisione, più o meno sì dai. A parte questo io per lui ci sarò sempre e lo stesso lui per me e ne sono certa. Mi fa arrabbiare, ma poi torna tutto come prima. Volete che lo descriva con una parola? Allora dico neomelodico”.