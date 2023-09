Belen Rodriguez, il “primo” bacio con Elio: l’ultima paparazzata

Dopo la rottura con Stefano De Martino, Belen Rodriguez è stata avvistata molte volte in compagnia di Elio Lorenzoni. Nonostante i tanti avvistamenti e le diverse foto, i due non hanno mai parlato espressamente del loro rapporto. Recentemente, però, è stato pubblicato uno scatto che confermerebbe la nuova storia d’amore della showgirl argentina.

IL “PRIMO” BACIO CON ELIO – Sebbene Belen non abbia mai ufficializzato la sua storia con Elio, sono stati tanti gli indizi che hanno portato a pensare che tra lei e Lorenzoni ci sia un rapporto che vada oltre l’amicizia. Dalla prima segnalazione che li ha visti insieme durante alla festa di compleanno di Ignazio Moser, al battesimo del figlio di Beatrice Marchetti, grande amica dell’uomo.

Nelle ultime ore è spuntata una foto che renderebbe ufficiale la nuova storia d’amore della showgirl argentina. Si tratta di uno scatto pubblicato da Diva e Donna, rubato durante un aperitivo che i due protagonisti del gossip hanno consumato in un locale a Milano. Come sottolineato anche dal magazine, Belen ed Elio non avrebbero più timore di mostrare il loro amore in pubblico:

“Eccoli felici in un locale in zona Sempione, quartiere di Milano ricco di pub e locali notturni, dove chiacchierano, bevono, lei un cocktail e lui una birra, si baciano…”.

I due sono stati immortalati mentre si scambiavano un bacio, il primo da quando sono stati avvistati per la prima volta insieme. Questo gesto non farebbe altro che confermare solo la nuova storia d’amore della Rodriguez con Elio, ma il fatto che oramai sia un capitolo chiuso la love-story con Stefano.