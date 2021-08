Belen Rodriguez: il video con il figlio che ha divertito il web

Belen Rodriguez ha condiviso sul suo profilo social un video nel quale appare con il suo piccolo Santiago, nato da una relazione con Stefano De Martino. La showgirl argentina sta facendo una vacanza sull’Isola di Albarella ( a Rovigo) in compagnia di Antonino Spinalbese e della sua famiglia.

Da poco è nata anche la piccola Luna Marì, frutto dell’amore proprio con Antonino, che di mestiere fa l’hairstylist. La novità della nascitura ha messo di buon’umore Belen e il suo attuale compagno, che desideravano così coronare il loro amore.

IL VIDEO DEL PICCOLO SANTIAGO E MAMMA BELEN – Il piccolo Santiago ha fatto sorridere tutti sul web, quando, ad un certo punto, proprio mentre la madre stava facendo un video, è spuntato da dietro rimproverandola in modo scherzoso.

Le sue parole infatti sono state: “Ti fai tremila foto al giorno”. Belen ha riso di gusto e ha deciso subito di difendersi così: “Non è vero, non faccio niente”. Ma Santiago ha subito tenuto a specificare: “Finora ne ho contate almeno trecento”.

Un video ironico e scherzoso che mamma Belen ha deciso ugualmente di pubblicare per mostrare e testimoniare come si stia godendo e divertendo in questa vacanza dedicata tutta alla famiglia. Certo, qualche giorno fa aveva pubblicato un post che aveva preoccupato i fan scrivendo: “Il problema è che viviamo in un mondo in cui più str*** sei e più ottieni, più sei buono e più la gente se ne approfitta. Un mondo in cui la mala educazione è la normalità e la gentilezza una perdita di tempo”.