Belen Rodriguez, in abito bianco: velato messaggio a Stefano?

Sabato scorso il pubblico di C’è Posta Per Te ha potuto rivedere insieme Belen Rodriguez e Stefano De Martino. I due, dopo le nozze avvenute nel 2013, nel 2015, come un fulmine a ciel sereno, avevano annunciato il divorzio. I fan, però, non si sono mai arresi e le loro speranze non sono risultate vane. Infatti, nella primavera del 2019, la coppia è tornata insieme più forte che mai. Oggi, dopo l’ultimo post pubblicato dalla show-girl argentina, si è accesa la speranza dei follower in un matrimonio bis.

BELEN IN ABITO BIANCO – In queste ore, il web non fa che parlare dell’ultimo scatto della Rodriguez. Ad accendere i tanti utenti di Instagram è stato il vedere la donna con indosso l’abito bianco. I fan hanno subito iniziato a ipotizzare un possibile velato messaggio diretto all’ex ballerino di Amici. Belen, in una recente intervista, non aveva affatto escluso la possibilità di un matrimonio bis: “Non è previsto adesso, ma se me lo chiede mio marito, gli dico di si”.

COSA NE PENSA STEFANO? – Fino ad adesso, Stefano non ha commentato lo scatto della moglie. De Martino aveva già parlato delle possibili seconde nozze, rivelando di non esserne favorevole poiché è più che sufficiente il matrimonio avvenuto nel 2013.