Belen Rodriguez, in mutande in copertina: scoppia la polemica sui social

Ancora una volta a finire al centro dell’attenzione è Belen Rodriguez, ma questa volta a far parlare non è la sua vita sentimentale, ma la sua foto sulla copertina dell’ultimo numero del settimanale Nuovo. A finire al centro della polemica, infatti, non è stata la showgirl argentina, ma la rivista.

SCOPPIA LA POLEMICA – Nei giorni scorsi è uscito in edicola il nuovo numero del settimanale di Riccardo Signorini. A far infuriare il popolo del web è stata la scelta della foto da mettere in copertina e che vede protagonista la Rodriguez. Si tratta di uno scatto che non riguarda affatto la vita sentimentale della donna, ma che molti hanno reputato di cattivo gusto.

Nell’immagine si vede Belen che, mentre passeggiata per le strade di Milano, una folata di vento le alza la gonna e mostra, impercettibilmente, le mutandine. Ad accompagnare la foto è un titolo che fa allusione al famoso e chiacchierato tatuaggio che la conduttrice ha mostrato a Sanremo 2012.

“Vento malandrino. Nel centro di Milano un colpo d’aria solleva la gonna di Belén Rodriguez e lascia intravedere lo slip rosa confetto”, si legge sulla copertina. Proseguendo, l’editore ha scritto: “La showgirl stupisce ancora. Come a Sanremo, nel 2012, quando fece sensazione la farfallina tatuata e messa in mostra con la complicità dell’abito dallo spacco inguinale”.

Questa scelta al quanto discutibile è finita al centro di una dura polemica sui social. Il settimanale e, ovviamente, Signoretti sono stati sommersi dalle critiche. Nessuno è stato d’accordo con questa scelta, giudicata di essere inappropriata e irrispettosa nei confronti di Belen Rodriguez.