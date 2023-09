Belen Rodriguez, in trattativa con Mara Venier: pronta a raccontare di Stefano De Martino?rtino

Ancora una volta a far parlare di sé, nei giorni scorsi, è stata Belen Rodriguez. Stando a quanto appreso nelle ultime ore, la showgirl argentina sarebbe in trattative con Mara Venier per raccontare a Domenica In cosa è accaduto tra lei e Stefano De Martino.

PRONTA A VUOTARE IL SACCO? – Sebbene siano trascorsi dei mesi dalla fine della sua storia con De Martino, la Rodriguez non ha mai parlato pubblicamente di quanto è accaduto. Nonostante le tante paparazzate che l’hanno vista in compagnia di Elio Lorenzoni, il suo presunto nuovo fidanzato, la donna non ha mai rilasciato alcun commento sulla sua situazione sentimentale.

La conduttrice, però, sembrerebbe pronta a vuotare il sacco. Inizialmente sembrava intenzionata a parlarne a Stasera c’è Cattelan, programma in onda in seconda serata su Rai 2. Stando a quanto appreso da Davide Maggio, la showgirl, per motivi al momento ignoti e misteriosi, avrebbe deciso di saltare l’ospitata al programma di Alessandro Cattelan.

Nonostante questo cambio di programma, la conduttrice sarebbe intenzionata a rimanere in Rai. Sempre da quanto scoperto da Maggio, Belen Rodriguez potrebbe essere tra gli ospiti del salottino televisivo di Mara Venier. La showgirl argentina, quindi, sarebbe in trattative per presenziare a Domenica In:

“Mara Venier è pronta ad accoglierla nelle prossime puntate. Un contesto dalla maggiore visibilità ma che, in teoria, richiede anche una disponibilità a raccontare il proprio privato non necessaria da Cattelan. Per la gioia degli amanti del gossip e con buona pace del conduttore di Rai2”.