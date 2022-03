Belen Rodriguez, incanta con un outfit giallo: di chi è e quanto costa

Da poche settimane è tornato sul piccolo schermo Le Iene, al timone della conduzione Belen Rodriguez e Teo Mammucari. Durante l’ultimo appuntamento serale della trasmissione, la conduttrice ha incantato il pubblico con il suo outfit dal colore acceso. Ma quanto costa e qual è il prende?

L’INCANTEVOLE OUTFIT – In occasione della puntata andata in onda il 22 marzo, Belen ha voluto sfoggiare un look sensuale. La showgirl ha infatti indossato un completo giallo, nello specifico un top dalle sottili spalline e una minigonna che ha messo in risalto il suo vitino da vespa e l’invidiabile silhouette.

Per chi si fosse chiesto il brand del completo, a svelarlo è stata la stessa Rodriguez. Attraverso un post su Instagram, la donna ha voluto taggare e ringraziare David Koma, l’artefice del suo incantevole outfit.

Per chi non fosse a conoscenza della designer londinese, egli ha vestito volti noti a livello mondiale. Ad indossare le sue creazioni, infatti, sono state Beyoncé e Jennifer Lopez. Recentemente, inoltre, ad indossare un suo capo è stata anche Elodie, in occasione del videoclip del suo ultimo singolo Bagno a mezzanotte.

Ma a quanto si aggira il costo del completo di Belen Rodriguez? Da quanto riportato dal portale Myhtheresa.com, il top costerebbe 495 euro. Per quanto riguarda la gonna, sempre il sito, riporta 900 euro.