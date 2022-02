Belen Rodriguez, indiscrezione di Dagospia: “Malumori a Mediaset”

Da poche settimane è tornato in prima serata Le Iene, programma che quest’anno vede Belen Rodriguez e Teo Mammuccari al timone della conduzione. Nonostante l’entusiasmo dimostrato dalla showgirl argentina, sono emerse delle indiscrezioni che vedrebbero dei malumori a Mediaset e dei bassi ascolti.

DAGOSPIA – Nell’ultima puntata di Verissimo a parlare della sua nuova esperienza televisiva è stata proprio Belen. La Rodriguez si è mostrata entusiasta di questa nuova avventura, come già ribadito in altre interviste. Da quanto rivelato da Dagospia, però, non tutti sarebbero a Mediaset sarebbero entusiasti della presenza della showgirl.

Sul portale di gossip, infatti, si legge: “In quel di Cologno si mormora dei malumori provocati dall’approdo di Belen alla conduzione delle Iene su decisione di Piersilvio Berlusconi, che inizialmente aveva altri nomi in mente”. Proseguendo nell’indiscrezione, è stato rivelato anche quanto accaduto durante le prove: “Il giorno delle prove, l’argentina si sarebbe presentata con quasi due ore di ritardo. In un’altra occasione, ha fatto fare anticamera alla direttrice di Italia1 Laura Casarotto”.

Oltre a questo, pare che la presenza di Belen non abbia portato gli ascolti sperati. Sembra infatti che il duo formato dalla Rodriguez e da Teo non sia piaciuto ai telespettatori. Il portale di Roberto D’Agostino ha rivelato che:

“Belìn Belen ha obbligato gli autori di studio a livellare verso il basso i suoi testi avendo la showgirl argentina deluso le aspettative iniziali. Condurre “Le Iene” sarà stato pure il suo sogno, ma in questi anni nonostante l’apprendistato da Maria De Filippi ha passato più tempo a sognare che studiare. Cosa farà Davide Parenti?”.

Sarà davvero così? Queste, infatti, sono indiscrezioni e come tali attendono conferma. Non resta altro, quindi, che attendere degli aggiornamenti. Sebbene la coppia di Belen Rodriguez e Teo Mammucari è inedita a Le Iene, i due hanno lavorato insieme in più occasioni.