Belen Rodriguez, infrazione a Milano: blocca il traffico in pieno centro

Ancora una volta Belen Rodriguez è finita nel mirino del gossip, ma questa volta a far parlare non è la sua vita sentimentale. La showgirl argentina, infatti, ha bloccato il traffico in pieno centro di Milano.

INFRAZIONE PER LA RODRIGUEZ – Il settimanale Nuovo ha riportato l’ultima paparazzata che vede protagonista la conduttrice de Le Iene, protagonista di un’infrazione in pieno centro a Milano. Stando a quanto riportato dalla rivista, la donna ha parcheggiato la sua auto sulle rotaie del tram, bloccando quindi il traffico.

Da quanto riportato da Gossip e Tv, la Rodriguez non è affatto sembrata preoccupata di possibili conseguenze. La donna, infatti, si è avviata tranquilla verso la sua macchina, aprendo con aria seccata lo sportello. Fortunatamente per Belen, quest’ultima non ha ricevuto nessuna multa.

Non è la prima volta che la conduttrice commettente un’infrazione. Già nel 2019, durante la sua storia d’amore con Andrea Iannone, ha impedito il passaggio di una macchina perché aveva parcheggiato il suo SUV su un marciapiede.

“Sono squilibrata, nella vita ne ho fatte di tutti i colori”, ha rivelato Belen Rodriguez in un’intervista passata. Infrazioni a parte, la storia d’amore tra la showgirl argentina e Stefano De Martino sta procedendo a gonfie vele. Nonostante i loro tira e molla, i due sono sempre più uniti che mai.