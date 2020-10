Belen Rodriguez inseguita dai paparazzi: il fidanzato Spinalbese su tutte le furie

Belen Rodriguez è spesso al centro del gossip ed è sicuramente una delle showgirl più amate in Italia. Per questo motivo, la donna talvolta viene letteralmente inseguita dai paparazzi che cercano di accaparrarsi una foto e avere qualche dettaglio in più sulla sua vita privata. Questa volta, però, è accaduto qualcosa di inaspettato.

BELEN E ANTONINO PAPARAZZATI: LA REAZIONE DI LUI – Belen è stata recentemente paparazzata con il suo nuovo fidanzato, il parrucchiere Antonino Spinalbese. I due si sono conosciuti a Ibiza quest’estate e dopo tante peripezie hanno continuato a frequentarsi. Come mostrano le immagini pubblicate dal settimanale Nuovo, il 25 enne ha reagito in malo modo alla presenza di paparazzi.

Nelle foto si vede chiaramente Spinalbese tirare una bottiglia dal finestrino della macchina, per cercare di fermare i fotografi; un gesto davvero inaspettato e inconsulto. Il ragazzo molto probabilmente vuole proteggere la sua privacy e quella della sua nuova ragazza.

In questi giorni, Antonino ha raggiunto la Rodriguez a Roma, dove è impegnata con le registrazioni di Tu si que vales, per trascorrere qualche giorno insieme magari lontano da occhi indiscreti.

ANTONINO SPINALBESE, LA NUOVA FIAMMA DI BELEN – Ma chi è Antonino Spinalbese? Classe 1995, il ragazzo è un hair stylist che vive e lavora a Milano. È impiegato in uno dei saloni di bellezza Coppola, tra i più rinomati in Italia. Il primo incontro con Belen è avvenuto qualche mese fa per motivi di lavoro, come spifferato dal settimanale Chi. Prima di partire per Ibiza, la 36 enne aveva bisogno di ritoccare il colore dei capelli, ma la persona che solitamente cura il suo look non era disponibile. Un incontro fortuito per la showgirl argentina.