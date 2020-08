Belen Rodriguez, Instagram: repliche alle foto di Stefano?

Fin da quando si è iniziato a vociferare la fine del loro matrimonio, Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono ritrovati al centro dei riflettori del gossip. Nelle ultime ore l’ex coppia ha destato attenzione per delle ambigue didascalie che accompagnano degli scatti postati su Instagram. Cosa sta succedendo tra i due?

AMBIGUI POST SU INSTAGRAM – Il ballerino e la showgirl argentina stanno facendo molto parlare di sé. Poco dopo l’annuncio della fine della loro storia, è trapelato un gossip che ha subito fatto scoppiare lo scandalo. A riportarlo è stato Dagospia, rivelando che tra Stefano e una sua collega, Alessia Marcuzzi, si era consumata una relazione clandestina. La storia era stata poi scoperta dall’argentina. Ovviamente, nulla di tutto ciò è stato confermato o almeno avvalorato da prove, quindi rimane un semplice rumors. Ora in molti, dopo alcuni post Instagram condivisi da De Martino e Rodriguez, si stanno chiedendo cosa stia accadendo realmente tra i due.

A dare inizio a tutto è stato un post di Stefano, attualmente in vacanza e che non manca di tenere aggiornati i fan riguardo questa sua pausa all’insegna del relax. Lo scatto in questione mostra un pittoresco tramonto, accompagnato dalla didascalia: “Aspettando la luna”. A far scatenare i fan della coppia, però, è stata la presunta replica della showgirl.

LA REPLICA DI BELEN – Dopo l’immagine condivisa dal conduttore di Made In Sud, è stata la volta di Belen di postare una foto su Instagram. Come l’ex marito, anche la donna ha voluto mostrare ai fan la luna, proprio quella stessa luna che Stefano aveva rivelato di attendere. Ad aumentare ancor di più la curiosità è stata la didascalia che ha accompagnato la foto:

“Vieni con me? Ti porto dove tutto si confonde e la notte è il riflesso della luna sull’acqua, andiamo dove le ombre inventano disegni mai visti”. Si tratta di una semplice coincidenza o i fan fanno bene a sperare in un possibile ritorno di fiamma?