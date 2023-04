Belen Rodriguez, insulti e folli richieste sotto le sue foto: la madre interviene e la difende

Belen Rodriguez è tornata di nuovo al centro del gossip e delle polemiche per l’ultima foto pubblicata su Instagram. La showgirl argentina ha deliziato i suoi follower con uno scatto in intimo per pubblicizzare un brand e gli utenti si sono scatenati con like e commenti, alcuni anche poco carini.

La folle richiesta (ironica?) di un utente

A far scatenare la madre di Belen, Veronica Cozzani, è stato un commento probabilmente ironico su tutta la famiglia Rodriguez: “Scusa Belen, sei bellissima. Ho un mio cugino in Argentina, non ha lavoro. Se dice che è tuo cugino o zio o nonno lo mettono a lavorare in tv come i tuoi parenti. Fammi questa cortesia, grazie”. La showgirl ha preferito non rispondere, come fa spesso, ma questa volta ha trovato un alleato fondamentale, sua madre Veronica.

Dura la replica della mamma di Belu: “Sarebbe meglio che tu diventassi famoso, così non devi chiedere la cortesia a nessuno. Vediamo se ce la fai”. A quel punto, mamma Rodriguez ha spulciato tutti i commenti e risposto a quelli poco carini. Un utente ha accusato la showgirl di utilizzare troppi filtri nelle foto, così la donna ha risposto: “Belu non ha bisogno di modifiche perché ha un corpo bello”.

“Pensavo fosse Rosa Perrotta” ha scritto un’altra follower. “Continua a raccontare la tua favola” ha tuonato la signora Veronica. La madre di Belen non ha risparmiato nessuno e ha risposto a tutti coloro che hanno riversato la cattiveria sulla figlia. Un altro utente ha accusato Belen di avere gli occhi spenti e non essere felice. “Hai un’anima nera” ha risposto Veronica Cozzani.

Sotto questo punto di vista, mamma e figlia sono molto diverse. Belen non risponde quasi mai alle offese gratuite sui social, solo raramente. Sua madre, invece, un fiume in piena.