Belen Rodriguez, la dura replica ad un haters: “Sei un rosicone”

Negli ultimi mesi ad essere spesso protagonista della cronaca rosa è Belen Rodriguez. Spesso sulle copertine delle riviste di gossip, a far discutere è la vita amorosa della showgirl argentina. Questa volta, però, a far parlare è stata la risposta data ad un haters.

“Sei un codardo” – L’inaspettata fine del suo matrimonio con Stefano De Martino, ha creato molto scalpore. Sono stati tanti i rumors nati attorno a questo evento, venendo prontamente smentiti. Dopo un breve flirt estivo con l’imprenditore Gianmaria Adnolfi, la Rodriguez è tornata a sorridere al fianco di Antonino Spinalbese.

Sebbene la coppia non abbia mai ufficializzato la storia, almeno fino a qualche settimana fa, non sono mancati gli avvistamenti con tante foto. Proprio in queste settimane, però, la conduttrice e l’hairstylist hanno deciso uscire allo scoperto, condividendo sui rispettivi account Instagram degli scatti di coppia.

Sono stati tanti i commenti positivi sotto i post. Molti follower si sono congratulati con la coppia, augurando loro ogni fortuna. C’è stato chi, però, è andato controcorrente. Come spesso accade a molti vip, anche a Belen è toccato ricevere commenti pieni di cattiveria. Questa volta la donna ha voluto replicare, sfogandosi duramente sui social:

“Chi si nasconde per commentare in modo negativo è un grandissimo rosicone che non si capacita dell‘entusiasmo altrui, perché chi si nasconde dietro ad un profilo per professare intelligenza è un povero fallito! In tutti i sensi! [. . . ] Della serie caccia fuori le pa**e e fai accadere qualcosa di bello nella tua vita invece di stare a commentare la mia vita da codardo! Cioè nascosto! Buon 2021!!!”