Belen Rodriguez: la festa clandestina a Milano, lei cancella il video

Ci sono già state abbastanza polemiche circa la festa in Darsena. Stavolta sembra esserci stata un nuovo party al quale avrebbe partecipato anche Belen Rodriguez.

Si tratterebbe di un party clandestino al quale sono stati invitati centinaia di persone. Tutti senza mascherina, nessuno rispettava il distanziamento sociale né altre norme di prevenzione da Coronavirus. Tutto ciò è avvenuto prima del ritorno alla zona arancione della Lombardia.

Belen, che avrebbe partecipato a tale party, avrebbe prima postato un video sul suo profilo di Instagram, in seguito lo avrebbe cancellato. Nel video si vedono tante persone intente a ballare senza rispettare la distanza minima di un metro durante un dj set all’interno del Santuary Milan, un noto locale presente anche in zona Colle Oppio, a Roma.

LA GRAVIDANZA DI BELEN RODRIGUEZ – La Rodriguez nel frattempo è nuovamente incinta. Stavolta la bambina, che è una femminuccia appunto, è del nuovo compagno, Antonino Spinalbese. La coppia avrebbe anche già scelto il nome della bambina in arrivo.

Stando ad alcune ipotesi avrebbero considerato dapprima un nome come Tabita. Avrebbero poi optato definitivamente per Celeste. A svelarlo è stato Dagospia, secondo cui la showgirl sarebbe davvero molto felice per questa nuova gravidanza. Tornando alla questione di Milano, la showgirl è stata molto criticata per l’atteggiamento avuto nel locale di Milano e poi per aver cancellato ogni prova. Per vedere il video incriminato clicca qui.