Belen Rodriguez: la frecciatina di Cecilia agli ex della sorella

Belen Rodriguez sta vivendo un bel periodo grazie soprattutto al nuovo amore che la vede coinvolta, quello per l’hair stylist Antonino Spinalbese, dal quale aspetta anche una bambina, che chiamerà Luna Marie. La nascita è prevista per la fine di luglio.

LE PAROLE DI CECILIA RODRIGUEZ SULL’ATTUALE FIDANZATO DI BELEN – Cecilia ha ammesso, in un’intervista rilasciata al settimanale ”Chi”, di approvare l’attuale fidanzato di Belen. Non ha risparmiato, però, una frecciatina agli ex dell’amata sorella. Ha poi elogiato Deborah Togni, nuova compagna di Jeremias Rodriguez.

Cecilia ha infatti detto per quanto riguarda Belen: “Belen? La vedo benissimo, sono davvero contenta. Penso sempre alla felicità della mia famiglia, ci teniamo tanto all’amore. Jeremias ha trovato una bravissima ragazza e anche il fidanzato di Belen, Antonino, mi piace tanto, sto bene con lui. Con altri fidanzati avevo avuto qualche ansia, lui è un bravissimo ragazzo, ha i nostri stessi principi, è umile, è puro ed è un sognatore”.

A chi si sarà riferita la Cechu quando ha parlato degli ex della sorella? Ricordiamo che le relazioni conosciute avute dalla showgirl hanno avuto come protagonisti Marco Borriello, Fabrizio Corona, Andrea Iannone e Stefano De Martino. Potrebbe anche darsi che Cecilia si sia riferita proprio a quest’ultimo, ex marito di Belen.

Pare che Cecilia e Stefano si sia incontrati sullo stesso aereo diretto per Milano da Napoli. In quell’occasione la sorella di Belen lo avrebbe invitato a cambiare poltrona. Inoltre pare che Cecilia non frequenti più Adelaide De Martino, sorella minore di Stefano, segno che i rapporti non si sono chiusi proprio nel migliore dei modi.