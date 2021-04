Belen Rodriguez: la lettera d’amore per Antonino Spinalbese

La showgirl argentina, Belen Rodriguez, ha scritto una lettera d’amore alla sua dolce metà, Antonino Spinalbese. Non sappiamo per quale motivo abbia deciso di scrivere tante belle parole al suo amore, ma le ha condivise con tutti sul web e i suoi fan hanno molto apprezzato.

LE PAROLE DI BELEN RODRIGUEZ PER ANTONINO SPINALBESE: LA TOCCANTE LETTERA – Come abbiamo precedentemente accennato, non sappiamo per quale motivo Belen Rodriguez abbia scelto di scrivere una lettera tanto dolce al suo attuale compagno. Secondo alcuni potrebbe essere una data di un anniversario, stando a quanto dicono altri invece, potrebbe essere il giorno in cui si sono conosciuti.

Fatto sta che Belen Rodriguez e il suo compagno Antonino Spinalbese stanno per avere una bambina, Luna Marie. E’ quindi chiaro che i due siano felici insieme e che stiano bene. Ha deciso dunque di dichiarare apertamente il suo amore per Antonino scrivendo: “Ti desideravo così”.

Ha poi continuato la sua lettera scrivendo così: “Non voglio perdermi un secondo di te”. Ha poi aggiunto: “Prendo spunto da te, e mi concedo, perché tu meriti i miei migliori momenti. Vorrei risparmiarti i miei dolori, le mie ansie, vorrei vederti felice a prescindere, e credimi, farei qualsiasi cosa per te, qualsiasi cosa possa ricambiare la consapevolezza che mi hai donato”.

Ha concluso la sua lettera aggiungendo: “Mi hai insegnato ad amare ancora. Mi hai concesso le forze per crederci ancora. Hai abbracciato tutta me stessa. E te ne sei presso cura, e questo non lo scorderò mai”. Per vedere il post di Belen Rodriguez clicca qui.