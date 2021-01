Belen Rodriguez, la reazione di Stefano De Martino alla seconda gravidanza

In queste settimane si è fatta insistente sul web una voce circa una seconda gravidanza di Belen Rodriguez, la quale ora è felicemente fidanzata con l’hairstylist Antonino Spinalbese. I due non hanno confermato o smentito la notizia, non si ha la certezza assoluta ma secondo alcune fonti, la donna si troverebbe al quarto mese di gravidanza. Come avrà preso la notizia Stefano De Martino?

LA STORIA DI BELEN E ANTONINO – Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sono conosciuti quest’estate quasi per caso e da allora non si sono più lasciati. La showgirl veniva da un periodo molto buio a causa del lockdown nazionale e dell’ennesima separazione da Stefano De Martino, ex marito e padre del primo figlio.

Belen e Antonino stanno insieme da poco, nemmeno un anno, tuttavia, sembrerebbero essere davvero tanto innamorati. Secondo alcune fonti vicine alla coppia e alla notizia riportata dal settimanale Oggi, pare che Belen Rodriguez sia al quarto mese di gravidanza, pertanto il piccolo o la piccola dovrebbe nascere all’inizio dell’estate 2021.

Sin da subito, a differenza della storia con Stefano, Belen ha tenuto a proteggere la sua relazione da occhi indiscreti e dai paparazzi. Nessun servizio esclusivo per presentare il fidanzato e una grande privacy, anche sui social. Belen, inoltre, ha voluto che Antonino costruisse un rapporto solido con Santiago, il primo figlio e questo non è stato visto di buon occhio proprio da Stefano De Martino.

LA REAZIONE DI STEFANO DE MARTINO – Sempre secondo il settimanale, Stefano non vedrebbe bene questo nuovo rapporto. Inoltre, il ballerino sembrerebbe non aver preso benissimo questa nuova gravidanza, forse per il poco tempo insieme o perché sperava in un ritorno di fiamma con la sua ex. Sta di fatto che Stefano De Martino si è chiuso in un silenzio tombale e alcuni amici giurerebbero di non aver preso bene la notizia della seconda gravidanza di Belen Rodriguez.