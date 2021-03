Belen Rodriguez, la replica alle battute di Pio e Amedeo: “Serve a sciacquarsi le mani e anche la bocca”

Dopo la prima puntata del serale di Amici, sui social è giunta la replica di Belen Rodriguez alla battuta di Pio e Amedeo, ospiti del talent. Tra le risate dei presenti in studio, i due comici hanno voluto punzecchiare Stefano De Martino, giudice del programma, coinvolgendo anche la showgirl. Immediata è stata la risposta della presentatrice argentina.

“Serve a sciacquarsi le mani e anche la bocca” – Sabato 20 marzo è tornato in prima serata il serale di Amici, dove sono stati presenti come ospiti della serata Sabrina Ferilli e il duo comico formato da Pio e Amedeo. Una volta in studio, i due non si sono di certo risparmiati nell’intrattenere i presenti in studio. Non sono mancate le battute sui tre giudici di quest’edizione: Stash, Emanuele Filiberto di Savoia e Stefano De Martino.

Durante il loro sketch, il duo comico ha preso di mira De Martino, coinvolgendo anche Belen, con cui l’uomo è stato sposato. Attualmente la showgirl è in dolce attesa del secondo figlio, avuto dal compagno Antonino Spinalbanese. Riguardo a ciò, i due comici hanno così punzecchiato Stefano:

“Facciamo un applauso a Stefano De Martino. Tanti auguri ancora che diventa di nuovo papà. Finalmente un fratellino per Santiago. Ah non è suo? Non eri tu nella fotografia? Belen se li prende tutti uguali, non capisco. […] Lo conosco, è un bravo ragazzo, fa il parrucchiere. No dico, dal parrucchiere si doveva…”.

Davanti a questa battuta, il conduttore di Stasera tutto è possibile è riuscito a non rispondere alle provocazioni. A questa battuta, Belen Rodriguez ha voluto replicare sui social. La donna ha infatti pubblicato la foto di una saponetta, accompagnandola con la didascalia: “Famosissima saponetta che serve a sciacquarsi le mani e anche la bocca”. Sarà effettivamente una frecciattina rivolta a Pio e Amedeo?