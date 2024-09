Belen Rodriguez, la replica all’ennesima critica: “Ho il dolore dentro”

Molto attiva sui social, Belen Rodriguez è solita condividere con i numerosi fan stralci della sua quotidianità e dei suoi progetti lavorativi. Ad alcuni utenti, però, non è sfuggito un dettaglio che emerge in alcune foto: lo sguardo triste della showgirl argentina.

“Ho il dolore dentro” – Nei giorni scorsi la conduttrice ha voluto condividere su Instagram la sua ultima collaborazione con un rinomato brand di indumenti intimi. Nel dettaglio, la Rodriguez ha pubblicato un breve filmato in cui ha presentato la linea di Intimissimi.

Ovviamente sono fioccati i complimenti per l’innegabile bellezza della showgirl argentina. Alcuni, però, si sono fermati su un dettaglio in particolare: lo sguardo di Belen. Tra i tanti commenti, infatti, un utente ha così commentato: “Ma perché ha sempre questo sguardo da Madonna Addolorata”.

Questo commento non è affatto passato inosservato, ricevendo poco dopo la replica di Belen Rodriguez. La modella in modo lapidario ha così risposto a questa osservazione: “Perché ho il dolore dentro”.

Un’altra utente ha così aggiunto: “Sempre lo sguardo da martire, da addolorata come se avesse le visioni ogni volta, che donna noiosa”. Anche in questo caso non è mancata la replica dell’ex moglie di Stefano De Martino: “Addolorata sicuramente. Noiosa? Devi fare la fila, per divertirti intendo”.