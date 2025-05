Belen Rodriguez, la rivelazione ai fan: “Ho subìto un piccolo intervento”

Recentemente al centro dell’attenzione per via di presunte tensioni in famiglia, Belen Rodriguez si è voluta confidare con i fan. Attraverso un video pubblicato su Instagram, la showgirl argentina ha rivelato di essersi dovuta sottoporre ad un piccolo intervento e di essere stata due giorni in convalescenza.

“Ho subìto un piccolo intervento” – Sempre attiva sui social, anche questa volta la Rodriguez ha voluto condividere con i fan una parte della sua vita. Non si tratta del presunto litigio tra Belen e la sorella Cecilia, ma delle condizioni di salute della conduttrice.

Nelle scorse ora, la showgirl argentina ha pubblicato un video presentando i prodotti della sua linea makeup. Mentre si truccava, la donna ha ammesso come questi trucchi siano ottimi per ridarle il colorito che ha perso per via di alcuni problemi di salute.

Senza scendere nel dettaglio, Belen ha rivelato di aver avuto un piccolo problema che l’ha portata a farsi sottoporre ad un piccolo intervento di salute. La donna ha voluto rassicurare i fan sulle sue condizioni di salute:

“Mi sto truccando un pochettino perché ho fatto un piccolo intervento. Sono stata due giorni in convalescenza, però adesso va tutto bene. Ho risolto tutto quanto. Ho preso troppi medicinali quindi dovrò fare una sorta di dieta detox per pulire il mio fegato. Però va tutto bene e questa è la cosa importante. Il make up ha dato un po’ di colore al mio viso spento”.