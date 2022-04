Belen Rodriguez, la rivelazione su Silvia Toffanin: “Sto ancora aspettando una cena con lei”

Negli ultimi mesi Belen Rodriguez è spesso finita al centro dell’attenzione. Con la sua presenza a Le Iene nei panni di conduttrice insieme a Teo Mammucari e il suo ritorno di fiamma con Stefano De Martino, Belen è l’attuale regina del gossip.

Sbarcata anche sul web con l’intervista a Muschio Selvaggio, la showgirl ha parlato di una sua collega: Silvia Toffanin. Sulla conduttrice di Verissimo, la conduttrice ha fatto una rivelazione abbastanza particolare.

“Sto ancora aspettando una cena con lei” – Nei giorni scorsi la Rodriguez è stata ospite del podcast di Fedez e Luis Sal, Muschio Selvaggio. Durante l’intervista, la showgirl argentina ha raccontato un simpatico retroscena con protagonista Silvia Toffanin:

“Mi chiedi che progetti ho per il futuro? Oddio, ma che domanda è questa?! Dici che è una domanda televisiva da Silvia Toffanin? Salutiamola! Ciao Silvia, la adoro, io sto ancora aspettando l’appuntamento per la cena con te. Proverò ad ubriacare Silvia Toffanin, sì ragazzi!”

Proseguendo con l’intervista, Belen Rodriguez ha parlato del suo futuro e dei progetti in cantiere: “Comunque il progetto per il futuro è davvero il trasloco. Passo dal secondo piano al quarto, ma dell’edificio davanti, dall’altra parte della strada. Ho fatto una sorta di upgrade. Se ho progetti discografici per il futuro? Mi sarebbe piaciuto fare la cantante seria, ma non ho più voglia. A me piace essere credibile e non voglio diventare ridicola. Preferisco stare ferma a casa se corro il rischio di non essere credibile. Non è stato, accetto, ma lo rimpiango”.