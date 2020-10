Belen Rodriguez, la segnalaziano di Giornalettismo: divenuta la musa del suo Antonio

Protagonista indiscussa del gossip estivo è certamente Belen Rodriguez, finita più volte nelle copertine delle riviste e al centro dell’attenzione social. Attualmente impegnata con l’hair stylist Antonino Spinalbese, la coppia è la protagonista dell’ultima segnalazione lanciata da Giornalettismo.

LA MUSA DEL SUO ANTONIO – Da qualche settimana insieme, la loro storia ha fatto molto scalpore nel gossip. Reduce dal matrimonio con Stefano De Martino e dal flirt estivo con Gianmaria Adinolfi, la showgirl sembra aver ritrovato il sorriso con Antonio. Stando a quanto trapelato da Giornalettismo, la coppia è pronta a compiere un passo importante.

Come rivelato dalla rivista, Antonino non lavorerebbe più da giorni nel noto salone a Milano. A spiegare il perché ci pensa proprio il portale giornalistico, rivelando che dietro questa ci sia Belen. La donna avrebbe proprio incoraggiato il fidanzato a prendere un’aspettativa non retribuita, come da legge, per inseguire una passione: la fotografia.

E ad essere sua musa e protagonista dei suoi primi scatti sarebbe proprio la sua bellissima fidanzata, Belen. Nonostante non ci sia nulla di confermato riguardo questa decisione, pare che Spinalbanese non lavori più nel salone. Non resta altro che attendere ulteriori aggiornamenti.

LA ROMANTICA DEDICA SU INSTAGRAM – Proprio qualche giorno fa, Antonio ha voluto condividere su Instagram un video la cui protagonista è Belen Rodriguez. Un breve filmato in bianco e nero, accompagnato dalla didascalia: “Muñeca” ossia Bambola. Sotto al romantico post, è spuntata proprio l’argentina che con tanto di mi piace, ha commentato: “Me gusta como ‘vos’ me ves”, ovvero “Mi piace come “tu” mi vedi”.