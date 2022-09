Belen Rodriguez, la showgirl risponde ad alcune provocazioni su Instagram

Belen Rodriguez sta passando un periodo felice e sereno tra carriera e amore. La showgirl argentina, infatti, è tornata ufficialmente con Stefano De Martino, il quale continua a chiamarlo “marito” nonostante si siano lasciati e ripresi più volte. In queste ultime ore, Belen ha deciso di rispondere ad alcune provocazioni fatte sui social.

L’amore ci fa belli

La showgirl argentina ha pubblicato un post su Instagram che è diventato dimora di tantissimi commenti, alcuni belli, altri molto provocatori. Una follower, ad esempio, le ha fatto notare che da quando è tornata con Stefano il suo viso è cambiato, è più radioso. La risposta di Belen non si è fatta attendere: “Hai ragione, l’amore ti fa brillare”. Questo vuol dire che la donna è serena accanto a suo marito e che le incomprensioni sono finalmente state risolte.

Ironia e commenti al vetriolo

Non solo complimenti, la Rodriguez ha dovuto fronteggiare anche diversi commenti ironici e pungenti sulla sua vita privata. Qualcuno, ad esempio, le ha fatto notare che sua madre Veronica “non ha una vita ed è sempre in mezzo”. Anche in questo caso, la risposta della showgirl argentina è arrivata senza troppi giri di parole: “Mi dispiace nel caso tua madre non ti coccoli, se non lo fa lei, fallo tu”.

Ma non è finita qui perché nel post in questione si vede Belen alle prese con il parrucchiere, stessa professione svolta dal suo ex Antonino Spinalbese. Un follower le ha scritto di non innamorarsi anche di lui poiché con i parrucchieri ha già dato. Belen è stata molto ironica nella risposta: “Ci ho già provato, nulla da fare. Non mi vuole”.

Infine, qualcuno le ha chiesto se fosse nuovamente in dolce attesa ma la modella ha prontamente smentito la cosa, facendosi anche una sonora risata.