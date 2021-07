Belen Rodriguez, la showgirl si sente male durante la registrazione di Tu Sì Que Vales

Belen Rodriguez ha dato da poco alla luce la sua secondogenita, Luna Marì. La showgirl argentina è finita anche nel mirino dei social a causa di un cartello affisso sulle pareti dell’ospedale dove ha partorito, il Giustinianeo di Padova. Tuttavia, la donna non ha commentato l’accaduto ed è tornata subito a lavoro.

BELEN SI SENTE MALE – La 36enne ha deciso di tornare subito a lavorare andando a registrare le nuove puntate di Tu Sì Que Vales, che ormai conduce da diversi anni. Purtroppo, però, la showgirl argentina ha vissuto un brutto momento perché si è sentita molto male.

La donna ha deciso di raccontare sui social l’accaduto per tranquillizzare anche i suoi follower, molto preoccupati. “Non sono stata bene, ho subito 3 flebo” ha spiegato la conduttrice per poi aggiungere che era completamente disidratata, quindi è stata necessaria questa pratica.

“C’ho provato, ma non sono riuscita a registrare” ha continuato la Rodriguez. Nella giornata di oggi, la 36enne proverà a registrare di nuovo la puntata con la speranza di non sentirsi nuovamente male. Non è l’unica showgirl ad essere subito tornata in pista dopo aver partorito; prima di lei Michelle Hunziker.

Tanti i messaggi per Belen di pronta guarigione tra cui quelli di Sabrina Ferilli, riconfermata come giudice popolare. “Ti aspetto bellezza” ha commentato l’attrice. Insomma, pare che per la showgirl non ci sia pace.