Belen Rodriguez, la spiazzante risposta di Antonino Spinalbese su Instagram

Sono ore difficili per Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, protagonisti di una vera e propria crisi sentimentale. I due non hanno ancora confermato o smentito la notizia ma pare che i segnali lasciati sui social siano inequivocabili. La coppia, infatti, sembrerebbe ufficialmente scoppiata.

LA RISPOSTA SPIAZZANTE DI ANTONINO – In questi giorni, Antonino ha dato quasi conferma della rottura con Belen Rodriguez tramite un commento sui social. Nello specifico, un follower ha commentato scagliandosi contro la coppia: “Poveri figli, ma perché non ci pensate prima di metterli al mondo? Io vi metterei in galera”. Parole forti quelle dell’utente, il quale sembrerebbe non aver gradito come i due hanno gestito la questione della famiglia. Vi ricordiamo, infatti, che la Rodriguez è rimasta incinta della piccola Luna Marì solo dopo qualche mese di frequentazione con l’hair stylist.

Spinalbese ha spiazzato tutti poiché ha risposto proprio a questo commento. Qualcuno sperava che tutto sommato prendesse le difese della sua famiglia, nonostante la crisi, e invece la risposta è tutta da leggere: “Lo penso anche io”. Cosa avrà voluto dire con queste parole? Si sarà pentito delle scelte che ha fatto in passato? Forse è un po’ tardi per pensarci.

Le interpretazioni di queste parole possono essere molteplici ma qualcosa lascia intendere che ci sia una crisi anche nella gestione della piccola Luna Marì. Tempo fa, lo stesso Antonino scrisse sui social che nessuno avrebbe diviso lui e sua figlia. Cosa avrà voluto dire?

I follower continuano questa caccia di indizi sulla loro crisi, anche perché sappiamo che nonostante la notorietà, Belen non ama mettere in pubblica piazza le questioni amorose. Staremo a vedere. Voi cosa ne pensate?