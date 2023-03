Belen Rodriguez, la verità sul tradimento di De Martino: “Monogamia? Si dovrebbe fare una pausa”

Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno da sempre formato una coppia molto particolare che ha attraversato alti e bassi, forse più bassi che alti. I due, infatti, nonostante tanti anni passati insieme hanno dovuto affrontare parecchie difficoltà e anche rotture pesanti.

L’intervista a Le Iene

La showgirl argentina ha rilasciato un’intervista a Le Iene Inside, lo spin off del programma in onda la domenica sera su Italia Uno, per un servizio dedicato all’amore, alla fedeltà e alla monogamia. Per l’occasione, Belen ha parlato del suo rapporto con Stefano De Martino compresi i presunti tradimenti di lui che li hanno portati spesso alla rottura.

“Tuo marito è birichino?”, ha chiesto la iena Nina Palmieri. “Mio marito è molto birichino, è un furbacchione De Martino!” ha risposto Belen aggiungendo: “Non lo tengo a bada”. A quel punto Nina ha chiesto: “Ma gli spezzi le ossa?”. Diretta la risposta della showgirl: “Gliele ho spezzate più di una volta”.

Sulla monogamia e amore in generale, Belen ha ammesso: “L’amore per me è quando riesci ad amare senza dare nulla in cambio. Cosa penso della monogamia? A volte, secondo me, si dovrebbe fare una pausa. Perché no? È un’idea“.

Queste parole, seppur indirette, confermano quanto avvenuto nel corso di questi anni: qualche infedeltà da parte di Stefano è avvenuta. I due si sono presi diverse pause e, in quella più lunga, la Rodriguez ha conosciuto Antonino Spinalbese, con il quale ha avuto una seconda figlia, Luna Marì.