Belen Rodriguez, l’addio a Mediaset: parla Fabrizio Corona

Nel corso degli ultimi giorni, il nome di Belen Rodriguez si è fatto sempre più pressante a causa di una voce che la vedrebbe senza programmi a Mediaset a partire da settembre. Non ci sono conferme ufficiali al momento, ma pare che la showgirl argentina non tornerà nel cast di Tu Sì Que Vales e nemmeno in quello de Le Iene. A confermare la notizia l’ex fidanzato e amico Fabrizio Corona, il quale ha preso le difese della conduttrice.

Belen fuori da Mediaset per sua scelta

Fabrizio Corona, ex re dei paparazzi, ha voluto puntualizzare un paio di cose. A seguito della notizia circolata, in molti hanno pensato ad una scelta drastica di Pier Silvio Berlusconi. Secondo i più maliziosi, sarebbe stato proprio lui a farla fuori dall’emittente televisiva.

Le cose, però, non starebbero così e Corona ha voluto puntualizzare alcune questioni importanti: “Belen non è stata cacciata da Tu Si Que Vales, se ne è andata lei dopo 9 anni, ha deciso lei per scelte sue”. Discorso diverso per Le Iene: “A Le Iene invece è stata imposta un’altra persona, non è vero che è stata cacciata da Pier Silvio Berlusconi”.

L’altra persona che andrà a sostituire la showgirl argentina potrebbe essere Veronica Gentili, volto di Controcorrente, talk show di Rete Quattro.

Si attende il 4 luglio

Per scoprire cosa ne sarà di Belen, bisognerà attendere il 4 luglio, data in cui Mediaset svelerà i piani per la prossima stagione. Non solo Belen, per quanto riguarda Tu Sì Que Vales, anche Teo Mammuccari sarà sostituito da Luciana Littizzetto, stando a quanto riportato da Dagospia.