Belen Rodriguez, l’amicizia con Giulia Stabile: il regalo alla giovane ballerina

Insieme a Tu Si Que Vales, il rapporto tra Belen Rodriguez e Giulia Stabile va ben oltre il piccolo schermo. Tra le due, infatti, è nata una splendida amicizia, dimostrata anche dal regalo che la showgirl ha fatto alla giovane ballerina.

L’AMICIZIA TRA GIULIA E BELEN – In diverse interviste, la Stabile non ha fatto mistero del bel rapporto che si è creato tra lei e la Rodriguez. Oltre a spendere parole bellissime per la conduttrice, la giovane ballerina non ha mai fatto mistero di essere stata presa sotto l’ala protettrice di Belen.

Sebbene il noto programma di Mediaset si sia concluso da mesi, il rapporto tra le due donne continua ad essere forte. A dimostrare ciò è stato il regalo che Giulia ha ricevuto nei giorni scorsi e che ha voluto condividere tra le sue storie di Instagram.

La Rodriguez ha voluto regalare alla ballerina di Amici alcuni capi del suo brand Hinnominate, marchio fondato assieme ai fratelli Jeremias e Cecilia. Davanti al dolce gesto della moglie di Stefano De Martino, Giulia ha deciso di ringraziarla pubblicamente sui social.

Attraverso le sue IG Stories, la ragazza ha voluto mostrare il dono ricevuto, aggiungendo un: “I Love You”. Oltre a ringraziare Belen Rodriguez, la ballerina non ha ovviamente dimenticato Jeremia e Cecilia.