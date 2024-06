Belen Rodriguez lancia il suo primo singolo. Le critiche sul web: “Hai finito i soldi?”

Belen Rodriguez sta rivoluzionando tutta la sua vita, non solo sentimentale ma anche professionale. La showgirl argentina, infatti, ha lanciato sui social il suo primo singolo, una cover intitolata El dia que me quieras per pubblicizzare la sua linea di prodotti make up Soy Rebeya.

La Rodriguez non ha mai nascosto la sua passione per la musica, ha sempre pubblicato sul web momenti di vita quotidiana all’insegna del canto, anche con suo padre Gustavo. Tuttavia, non ha mai svolto la professione di cantante seriamente. Questa è decisamente la prima volta che Belu si mette alla prova con il grande pubblico e si sa, delle volte può risultare divisiva.

Le critiche sul web

Con il lancio della sua cover, Belen Rodriguez ha ricevuto molti complimenti ma anche parecchie critiche. Qualcuno l’ha sbeffeggiata accusandola di “aver finito i soldi”, altri l’hanno accusata di essere “cringe”. Alcuni le hanno proposto di iscriversi ironicamente al programma Io Canto, insomma le polemiche non si sono di certo risparmiate.

Le critiche sull’aspetto

Non solo, ultimamente Belen ha ricevuto parecchie critiche sul suo aspetto fisico. “La Belen di una volta non esiste più… Peccato eri così bella”, scrive un utente sui social. Le accuse principali sono quelle inerenti alla chirurgia estetica. Lei non risponde, lascia correre e continua a vivere la sua vita circondata dagli affetti.