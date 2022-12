Belen Rodriguez, l’avvertimento della mamma: “Tutti quelle che hanno lasciato le mie figlie poi sono tornati”

Nelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione è stata Veronica Cozzani, la mamma di Belen Rodriguez. Al contrario degli altri membri della famiglia Rodriguez, la donna ha sempre preferito mantenere un profilo basso, rifiutando diverse partecipazione a reality show.

A far parlare di sé è stata un frecciatina che la madre della showgirl argentina ha voluto rivolgere ai suoi due generi, Stefano De Martino e Ignazio Moser. A raccontarlo è stato quest’ultimo, il fidanzato della figlia Cecilia.

“Tutti quelle che hanno lasciato le mie figlie poi sono tornati” – Dopo l’annuncio della sua proposta di matrimonio a Cecilia, Ignazio è stato recentemente ospite a Casa Chi. Nel rispondere ad alcune curiosità, l’ex gieffino ha raccontato un aneddoto che vede protagonista proprio Veronica:

“Ora vi racconto una cosa simpatica. A me un giorno Veronica mi ha detto, con tono molto minaccioso e perentorio, come solo lei può dire: ‘Ricordati che tutti quelle che hanno lasciato le mie figlie poi sono tornati e se ne sono pentiti, che non ti venga mai in mente di farlo quindi’. Sì me l’ha detto come solo Veronica Cozzani può fare e mi ha avvisato”.

Una chiara frecciatina a Stefano De Martino, che più volte è tornato insieme a Belen? Da quanto rivelato proprio dalla Rodriguez in varie interviste, è sempre stato l’ex volto di Amici ha tentare di dare un’altra possibilità al loro amore. I due, infatti, dal dicembre 2021 sono tornati nuovamente insieme e sembra che tra i due la storia stia procedendo a gonfie vele.