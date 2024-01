Belen Rodriguez, le confessioni: “Ilary Blasi? Soffre come me, ma ha avuto più testa”

Belen Rodriguez non può essere fermata. Attualmente, la showgirl argentina è inarrestabile e, stufa di mantenere il silenzio, decide di liberarsi di tutti i sassolini dalle scarpe. Lo fa direttamente dallo studio di Domenica In, rivelando di essere stata tradita da Stefano De Martino. Lo fa anche dall’Argentina, minacciando Antonino Spinalbese e annunciando la sua volontà di intraprendere azioni legali.

La sua voce si fa sentire anche sui social network, dove, tra l’unfollow e un “confermo”, svela di essere certa della relazione tanto chiacchierata (sebbene costantemente smentita) tra il suo ex e Alessia Marcuzzi. La nuova Belen non teme nulla né nessuno.

Belen come Ilary Blasi

Insomma, Belen non risparmia nessuno. In un’intervista rilasciata a Chi, la showgirl parla dei suoi progetti lavorativi, dichiarando: “Ho lasciato perché, in quel momento, non avrei portato rispetto al mio lavoro… Il mio obiettivo non è il successo, ma essere una persona di valore ed essere felice”.

Sulla collega Ilary Blasi ha detto: “Le nostre situazioni sono più vicine di quanto immaginate. Lei è stata più brava a gestire il dolore, è stata forte, ha avuto più testa, io mi lascio trascinare. Lei ha un’altra cultura ma anche la sua è una forma di difesa, anche lei si sta proteggendo, anche lei starà soffrendo tantissimo”.

È stato un periodo difficile per la showgirl argentina che è riuscita a superare grazie anche a Elio Lorenzoni il suo nuovo compagno. Su questo ha detto: “Vi siete mai chiesti perché quando stavo male nessuno parlava di me e quando ho detto di essere stata tradita sono venuti fuori i titoloni sui giornali? Perché fa comodo, ma fa comodo agli altri non a me, io voglio liberarmi del pregiudizio del gossip, ma si parla solo di questo. Nessuno ha avuto il cuore di preoccuparsi perché stavo male, perché stavo dimagrendo, perché avevo perso otto chili, portava più acqua parlare dei tradimenti. Dopo che ne ho parlato si sono triplicate le visualizzazioni su Instagram perché la gente gode quando qualcuno soffre e questo fa fare clic perché è la società che è così. Ma posso dire? Mi fa schifo. Quando sono stata male non mi ha scritto nessuno ed ero sull’orlo della vita”.