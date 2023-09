Belen Rodriguez, le foto con il nuovo compagno Elio Lorenzoni: “Il primo vestito per te”

Belen Rodriguez, in barba a tutti gli hater e leoni da tastiera, sembrerebbe molto innamorata del suo nuovo compagno, l’imprenditore lombardo Elio Lorenzoni. La showgirl argentina si sta godendo questa storia d’amore pubblicando di tanto in tanto degli scatti sui social.

Belu si fa bella per Elio

Circa tre giorni fa, Belen ha pubblicato su Instagram una carrellata di foto con un abito a quadretti bianchi e grigi e infine una foto di Elio con la seguente didascalia: “El primer vestido para ti (Il primo vestito per te)”. La storia d’amore tra i due, dunque, è più che ufficiale dopo il gossip della crisi con Stefano De Martino che ha infuocato quest’estate.

Chi è Elio Lorenzoni

40 anni, imprenditore bresciano, Elio Lorenzoni sarebbe l’uomo che ha rubato il cuore a Belen Rodriguez. L’uomo ha studiato economia e gestione aziendale all’Università Cattolica di Milano, per poi diventare presidente di Lorenzmotors e amministratore di Lorenzoni Srl. Pare, inoltre, che i due si conoscano da diversi anni, ovvero dal periodo in cui Belen ha iniziato poi la sua frequentazione con Antonino Spinalbese. Tuttavia, l’imprenditore sembrerebbe molto riservato come dimostra il suo profilo social da appena 600 followers.

Accuse e insulti

Dopo mesi di rumors, frasi criptiche e contenuti misteriosi sui social, la bella Belen ha ufficializzato il suo coinvolgimento sentimentale con l’imprenditore Elio Lorenzoni, con il quale sembrerebbe aver ripreso un rapporto interrotto anni fa.

Tra i tanti commenti anche quelli più ironici del tipo “Noi comuni mortali aspettiamo una delusione d’amore per perdere quei 100 grammi e tu neanche il tempo delle lacrime che già stai di nuovo in carrozza. Spiegaci come si fa”. Tuttavia, Belu non è stata clemente e forse non ha colto l’ironia e ha tuonato: “Taci se non vivi con me”.