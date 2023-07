Belen Rodriguez, le foto del bacio con Elio pubblicate su Chi: finita di nuovo Stefano De Martino

Dopo settimane di gossip in fermento, l’ufficialità della crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino ha trovato conferma negli scatti resi noti dal settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Il noto giornale di gossip e spettacolo ha infatti pubblicato delle foto che lasciano poco spazio all’immaginazione: la showgirl argentina in compagnia della sua presunta nuova fiamma.

Nuova coppia formata da Elio e Belen?

Come spiega il settimanale, Elio Lorenzoni e Belen Rodriguez hanno partecipato al compleanno di Ignazio Moser, cognato dell’argentina. Una festa molto divertente con tanti invitati tra famiglia e amici. C’erano proprio tutti, tranne Stefano De Martino. Belen, infatti, è arrivata in compagnia dell’imprenditore bergamasco Elio Lorenzoni in atteggiamenti molto intimi. Sguardi, carezze, baci, tutto fa pensare ad una nuova love story.

Stando a quanto riportato dal magazine, alla fine della festa Santiago sarebbe tornato con i nonni mentre la Rodriguez avrebbe lasciato la festa con Luna Marì ed Elio. Solo tre settimane fa, Belu si è mostrata felice e serena con Stefano De Martino in barca nelle Isole Pontine; e con loro anche i due bambini.

Poi improvvisamente qualcosa deve essere cambiato perché la Rodriguez ha provveduto ad eliminare l’ultima foto di coppia con il presentatore e a togliere la fede, cosa che ha fatto anche lui. Tuttavia, non conosciamo le motivazioni dietro questo brusco allontanamento, ma la showgirl argentina sembrerebbe non farsi problemi nel mostrarsi in compagnia di un altro uomo.

Chi è Elio Lorenzoni

40 anni, imprenditore bresciano, Elio Lorenzoni sarebbe l’uomo che ha rubato il cuore a Belen Rodriguez. L’uomo ha studiato economia e gestione aziendale all’Università Cattolica di Milano, per poi diventare presidente di Lorenzmotors e amministratore di Lorenzoni Srl. Pare, inoltre, che i due si conoscano da diversi anni, ovvero dal periodo in cui Belen ha iniziato poi la sua frequentazione con Antonino Spinalbese.