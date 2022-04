Belen Rodriguez, le parole a Verissimo: “Antonino ha una malattia autoimmune? Io sapevo un’infiammazione al pancreas”

Belen Rodriguez è sicuramente la showgirl più chiacchierata del momento. L’argentina ha rilasciato una lunga intervista a Verissimo per mettere in chiaro diverse situazioni che la riguardano, così da poter tornare a condurre la sua vita in serenità. La donna ha deciso di rompere il silenzio anche sulla sua storia con Antonino Spinalbese.

Tornata sui suoi vecchi passi

Da tempo ormai si vocifera un ritorno di fiamma con l’ex marito, Stefano De Martino. Dopotutto se è vero che si torna dove si è sempre stati bene, la Rodriguez ci riprova per la seconda volta con l’ex. “È bello rispettare le promesse che si fanno davanti a Dio, restare uniti nella buona e nella cattiva sorte. Io nella cattiva sorte me ne sono andata, invece è bello restare“ ha dichiarato.

Tuttavia, nonostante la notizia sia sulla bocca di tutti, Belen ha preferito la strada della riservatezza. “Stefano adesso balla e fa tanto altro. È un bello che balla, è la verità. Io ho fatto dei macelli in amore che avrei potuto evitare. Ho dei rimpianti… prima dicevo di no. Ho fatto un sacco di ca**ate… quali? Non si dice. Avrei voluto tenermi qualcosa per me. Se tornassi indietro cambierei delle cose“ ha continuato la showgirl. Inoltre, pare che la donna stia pensando di allargare la famiglia: “Con chi lo faccio? Si vedrà”.

Su Antonino Spinalbese

La bella presentatrice di Tu Sì Que Vales è tornata a parlare anche della sua storia finita male con l’hairstylist Antonino Spinalbese. Quest’ultimo ha dichiarato di avere una malattia autoimmune, così ha replicato Belen: “Io sapevo di un’infiammazione al pancreas, del digiuno durato una settimana in ospedale.

Non sapevo nulla di questa malattia autoimmune. Non racconto più niente perché qualcosa voglio tenerla per me, fa bene tenersi qualcosa per se stessi ma io sono un persona con una umanità”.