Belen Rodriguez, le sue confidenze agli amici e la reazione di Stefano alla gravidanza: “Tace”

A finire molto spesso nel mirino del gossip è Belen Rodriguez. Questa volta a portarla al centro dell’attenzione è il rumors che la vedrebbe incinta di Antonino Spinalbese. Nonostante si stia molto parlando di questa gravidanza, data per ‘blindata’, la coppia, almeno per il momento, non ha rilasciato alcuna dichiarazione che lo confermi realmente.

A parlare, però, sono delle fonti vicine alla showgirl. Degli amici della conduttrice hanno infatti raccontato al settimanale Oggi alcuni retroscena.

“Non desideravo altro” – Nell’ultimo numero di Oggi sono state riportate le rivelazioni di alcuni amici della Rodriguez. Intervistati da Alberto Dandolo, le fonti vicine all’Argentina hanno riportato alcune confidenze che la donna avrebbe fatto a loro:

“Sono felicissima, non desideravo altro. Il lavoro va a gonfie vele, ho accanto a me un uomo che amo e che mi ama. Vorrei fermare il tempo, ora che ho tutto quello che ho sempre voluto”.

Proseguendo, Dandolo ha inoltre rivelato che Santiago, il figlio che Belen ha avuto con Stefano De Martino, insieme a tutta la famiglia Rodriguez, sarebbe felice del nuovo arrivato. A non prendere bene la notizia, invece, sarebbe proprio De Martino.

“Tace” – Parlando sempre della gravidanza di Belen, Oggi avrebbe affrontato anche l’argomento De Martino. Alcune fonti hanno infatti rivelato: “Lui tace. Gli amici di sempre però garantiscono che il conduttore di Stasera tutto è possibile non l’ha presa per niente bene. Forse per i tempi stretti, appunto. Forse perché una gravidanza nuova non lascia spazio a un recupero della relazione in extremis”.