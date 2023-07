Belen Rodriguez, lei e Stefano De Martino “a un passo dall’addio”: indiscrezioni

La storia d’amore di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, costellata da alti e bassi e tira e molla, è spesso al centro del gossip. Negli ultimi mesi, infatti, si è spesso vociferato che tra i due ci fosse l’ennesima aria di crisi.

Sebbene i due protagonisti del gossip non abbiamo mai commentato i rumors, pare che ci fosse un fondo di verità. A parlarne è stata Diva e Donna, spiegando anche come i due siano riusciti ad uscirne nuovamente uniti e innamorati.

“A un passo dall’addio” – Stando a quanto scoperto dal noto settimanale, la coppia si è trovata ad affrontare un momento per nulla facile. Pare, infatti, che i due “erano vicini all’addio”. Fortunatamente, però, tra Belen e Stefano sia tornato il sereno, grazie anche alla vacanza che la coppia si è recentemente concessa.

Da quanto emerso, ad aiutare ad affrontare l’ultima crisi di coppia sarebbe stata la vacanza alle Isole Pontine. Tra mare, gite in barca e relax, Belen Rodriguez e il conduttore avrebbero ritrovato la serenità di coppia. A confermarlo sono stati anche i tanti scatti condivisi dallo showgirl argentina.

A far finire la Rodriguez al centro del gossip non è solo la sua vita sentimentale. A far discutere, infatti, è la mancata riconferma alla conduzione de Le Iene e l’addio a Tu Si Que Vales. Al momento, infatti, pare non ci sia alcun progetto televisivo in cantiere.