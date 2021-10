Belen Rodriguez, l’ultimo scatto della showgirl infiamma i social: “Schiaffo alla povertà”

Belen Rodriguez, nota showgirl argentina, è tornata a far parlare di sé a poche ore dalla messa in onda di Tu Sì Que Vales, programma che conduce da diversi anni. La donna, madre della piccolissima Luna Marì, si è resa protagonista di un episodio che non è piaciuto ai follower.

SCHIAFFO ALLA MISERIA – Belen ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che ha scatenato diverse polemiche tra i suoi follower. Nello specifico, nello scatto era presente una valigia e una borsa. Non una valigia e borsa qualsiasi ma un trolley Louis Vuitton in tela del costo di 3050 euro e una borsa birkin di Hermes dal valore non identificabile. Tuttavia, stando a quanto riporta Tgcom, quest’ultima non costerebbe meno di 15.000 euro.

La donna, inoltre, ha aggiunto la seguente didascalia alla foto: “In viaggio”, senza aggiungere ulteriori spiegazioni in merito alla destinazione. Tuttavia, nonostante la buona fede probabilmente, la showgirl argentina ha ricevuto parecchie critiche per lo scatto pubblicato.

LA REAZIONE DEI FOLLOWER – Nonostante qualche commento positivo nei confronti di Belen, parecchi hanno contestato la scelta di pubblicare una foto che in sostanza vale più di 18.000 euro. Infatti, qualcuno l’ha accusata addirittura di non essere umile e di aver dato uno “schiaffo in faccia alla povertà”. “Chi tanto, chi niente… La vita è proprio strana” scrive un follower; “Tanto signora si nasce, non si diventa” continuano.

“E a chi importa se hai borsa e valigia firmate” scrive un altro follower. Insomma, la maggior parte dei commenti condanna il presunto atteggiamento altezzoso della showgirl. Per ora nessuna replica da parte di Belen.